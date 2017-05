STADSE DIEREN CENTRAAL IN NIEUWE VARA NATUURSERIE STADSMORMELS

In Amsterdam wonen niet alleen bijna één miljoen mensen, maar zij delen de stad met minstens net zoveel dieren. Vanaf 20 mei schetst de nieuwe VARA-serieStadsMormels een uniek beeld van de hoofdstad door niet alleen de stad en haar mensen, maar juist ook de vele wilde Amsterdamse dieren in beeld te brengen. Natuurfilmer Marc van Fucht, onder meer bekend van zijn IDFA-documentaire Schoffies, volgde maandenlang zes verschillende stadsmormels die van onze hoofdstad een thuis hebben gemaakt. Becommentarieerd door Aart Staartjes, belicht de documentaireserie iedere week de wereld van een ander dier: de vos, de ooievaar, de muis, de meerkoet, de parkiet en het konijn. Met mildironische blik laat StadsMormels ook zien hoe wij mensen ons enorm druk maken over de dieren en verschrikkelijk ons best doen om alles te reguleren, af te stemmen en in juiste banen te leiden, én hoe de dieren zich daar helemaal niets van aantrekken. StadsMormels, vanaf 20 mei elke zaterdagavond rond 22.05 uur bij de VARA op NPO 1.

In Amsterdam leven zo’n 10.000 verschillende diersoorten. Van sommige dieren weten we maar al te goed dat ze in de stad rondzwerven, van andere juist niet. Hoe divers de dieren ook zijn, ze hebben één ding gemeen: ze leven letterlijk naast, onder en boven ons en dat kost soms enige moeite. Niet iedereen is blij met de mormels, al helemaal niet wanneer ze je oogst opeten of het graf van oma bevuilen. Maar er zijn ook Amsterdammers die juist alles doen om die beestjes naar zich toe te lokken. De serie laat zien hoe het leven van die dieren en de mensen met elkaar is vervlochten, vaak zonder dat we dat zelf doorhebben.

StadsMormels is een coproductie van VARA, Simpel Media en Morbid Eye Pictures.

Kijk op de site van stadsmormels voor de eerste beelden.

bron: BNN VARA