Stef Horn gaat de zomer in met het vrolijke lied ‘Het gaat om de liefde’

Tot een paar maanden geleden waren er nog niet veel mensen die van Stef Horn hadden gehoord. Z’n in november 2016 gelanceerde nummer ‘De bom is gebarsten’ bracht daar ineens verandering in. Dezanger uit Alkmaar bezocht ter promotie van deze single tal van radiostations in zowel Nederland als België. Het gevolg was dat zijn nummer bij veel stations op de playlist werd geplaatst en z’n naam bekender werd. Stef eerder al aan dat hij graag liedjes zingt met een betekenis.

bron: TV Oranje