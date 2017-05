Stormloop op kaarten voor jubileum editie FeestBeesten

In oktober 2015 begonnen de FeestBeesten met het eerste evenement in Partycentrum Ons Huis in Rheden. De combinatie van een avond vol top entertainment en leuke acties en interacties met het publiek, bleek meteen al een daverend succes te zijn. Na 4 uitverkochte edities organiseren de FeestBeesten op zaterdag 2 september hun jubileum en dit gaan ze groots vieren. Inmiddels is in een mum van tijd al meer dan 1.000 tickets verkocht.Op het Meester B. Van Leeuwenplein in Rheden wordt een groot plein feest gehouden met 1.800 échte FeestBeesten en natuurlijk een keur aan artiesten. Zo zijn er optredens van o.a. Django Wagner, Lange Frans, Snollebollekes, Stef Ekkel, Joey Hartkamp, John de Bever, Emile Hartkamp en vele anderen!Het belooft weer een onvergetelijk groot feest te worden.

bron: TV Oranje