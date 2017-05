Stormloop op oeuvre box Conny Vandenbos

De cd-box van Conny Vandenbos met haar hele studio-repertoire is nog geen veertien dagen uit, of de helft van de oplage is al verkocht. “Vooral deze week liep het storm. Als de verkoop gegaan was via een platenmaatschappij had Conny 15 jaar na haar dood weer in de hitparade gestaan!” aldus Marc Bijlsma. Samen met Rop Janze nam hij het initiatief om de cd-box uit te brengen in eigen beheer. “Al jarenlang horen wij van platenmaatschappijen dat er geen markt meer is voor Conny Vandenbos.

bron: TV Oranje