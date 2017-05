Theo Boomaars covert 'Ik zal die avond nooit meer vergeten' van Bobby Prins

Eind april 2017 is de nieuwe single van Theo Boomaars in Tilburg alvast feestelijk gepresenteerd. Collega artiesten als Patrick Dano, Frank Smeekens, Colinda, Rudy de Wit, Rinus Werrens en vele anderen luisterden het spektakel in Tilburg op. Theo reageerde dan ook enthousiast na afloop: “Ik zal die avond nooit meer vergeten”. En laat dat nou precies de titel zijn van deze nieuwe, via Rood-Hit-Blauw Produkties uitgebrachte plaat. Theo staat in Tilburg en omstreken al jaren bekend als een zeer sympathieke zanger met een heel breed repertoire.

bron: TV Oranje