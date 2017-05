Theo Verwoerd steekt 'Can’t take my eyes of you' in nieuw jasje

Theo Verwoerd komt nu met een uptempo versie van de oude hit “Can’t take my eyes of you” in een Nederlandstalige versie getiteld; “Jij bent de liefste”.De uit Utrecht afkomstige zanger Theo Verwoerd bracht deze zomer een heerlijke nieuwe remake uit van de wereldhit “Celebration” die in het Nederlands de titel kreeg “Lekker Feesten”. Het nummer werd een grote radiohit voor Theo, die zowat op elke grote en kleine radiozender te horen was in Nederland en België! Reden genoeg voor hem om voor zijn nieuwe singleopnieuw contact op te nemen met André Kooiman.

bron: TV Oranje