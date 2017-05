Thom Craane brengt z'n toekomstige singles uit bij Rood-Hit-Blauw

Feestzanger Thom Craane uit Kaatsheuvel is al enige jaren succesvol in het Hollandse circuit. Hij geniet met volle teugen van zijn succes en dit werkt aanstekelijk op zijn publiek en gasten.Dit bleef ook niet onopgemerkt bij platenlabel Rood-Hit-Blauw. Het resultaat is dat we verheugd zijn te kunnen melden dat de toekomstige platen onder dit label uitgebracht gaan worden.Thom’s nieuwe single verschijnt op 14 juni en is getiteld ‘Zeg mij’', aldus Ronald Visch. Binnenkort volgt meer nieuws over Thom en zijn nieuwe single.

bron: TV Oranje