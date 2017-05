Tjeerd strikt Piet Paulusma voor clipopname 'Speel de clown'

Na 20 jaar brengt Tjeerd Henstra zijn debuutsingle opnieuw uit. ‘Speel de clown’ is in een ander jasje gestoken. De 2017-versie is up-tempo, vrolijk, bevat hele andere instrumenten en heeft Piet Paulusma in de clip.Ongeveer 20 jaar geleden bracht Tjeerd zijn debuutsingle ‘Speel de clown’ uit, een echte piratenhit die tot op de dag van vandaag regelmatig wordt gedraaid. De zanger ziet de nieuwe versie dan ook als ‘extraatje’. “Het gaat over een artiest dus ja past goed bij me en ik was wel klaar om iets van mezelf te laten horen”, aldus Tjeerd.

bron: TV Oranje