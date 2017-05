Tweede single voor Antoon Wolters een feit

Antoon Wolters is de vaste geluidsman van volkszanger Wimmie Bouma.Hierdoor is de 22-jarige Zwollenaar helemaal in de ban geraakt van alles wat te maken heeft met het Nederlandstalige lied. OmdatAntoon van huis uit is opgegroeid met de Nederlandstalige muziek en daarnaast werkt met Wimmie, belandt hij op een zeker moment achter de microfoon in de studio. Vorig jaar verscheen z'n debuutsingle ‘Zodra ik haar zie’.Vanwege de vele positieve reacties bij zijn optredens en de ambities van Antoon, kon een vervolgsingle niet uitblijven.

bron: TV Oranje