Wat als niemand op de arbeidsmarkt je nog wil hebben?

Antoinette Hertsenberg onderzoekt de opties voor de werkloze vijftigplusser

Ze sturen honderden sollicitatiebrieven en krijgen vaak niet eens een ontvangstbevestiging. Laat staan een uitnodiging voor een gesprek. Vijftigplussers worden er moedeloos van; verplicht solliciteren zonder enig resultaat. Waarom komt deze groep werklozen nauwelijks nog aan de bak? En waarom hebben we hier als samenleving geen antwoord op? Biedt een basisinkomen wellicht de oplossing? Antoinette Hertsenberg onderzoekt in een nieuw Radar Extra-tweeluik vanaf maandag 22 mei de gevolgen van een veranderende arbeidsmarkt.

De economie in Nederland trekt aan. Toch blijft de langdurige werkloosheid onder vijftigplussers groot. Met vaak nog jaren tot hun pensioenleeftijd solliciteren deze werklozen zich suf en moeten zij zich door een woud van regels bewegen. Kan dat niet anders geregeld worden? Er wordt in Nederland steeds vaker gepleit voor een basisinkomen – een gegarandeerd inkomen verstrekt door de overheid. Dit inkomen zou lucht kunnen geven aan de groep oudere werkzoekenden die klem zitten in het huidige systeem. Antoinette Hertsenberg gaat op zoek naar antwoorden en spreekt daarbij met burgers en deskundigen, onder wie De Correspondent–journalist Rutger Bregman en ondernemer Annemarie van Gaal.

bron: AVROTROS