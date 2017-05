Het is al weer een paar weken geleden dat Guus een roadtrip maakte door Tennessee in Amerika. “De steden Nashville en Memphis zijn natuurlijk doordrenkt van muziek en om inspiratie op te doen voor mijn nieuwe album wilde ik dat eens van dichtbij ervaren.” aldus Guus Meeuwis. Dat Guus in Memphis ook Graceland bezocht ligt voor de hand, want Guus is een grote fan van het werk van Elvis Presley.

bron: TV Oranje