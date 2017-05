Welke muzikant is De nieuwe Stradivarius?

Ze brengen hun publiek ermee in vervoering en weten het als geen ander te bespelen, maar wat is er voor nodig om het ideale instrument te maken? In het nieuwe AVROTROS-programma De nieuwe Stradivarius gaan zes topmuzikanten samen met gerenommeerde instrumentbouwers hun ideale instrument vormgeven en bouwen. Dominic Seldis, beroemd contrabassist en jurylid van het programma Maestro, brengt de bouwers en musici samen. Hij is getuige van bloed, zweet, tranen en euforie tijdens het maakproces en is erbij als de muzikant het instrument voor het eerst bespeelt met publiek erbij. Weten ze de juiste snaar te raken?

Bouwer en muzikant delen de passie voor hetzelfde instrument en de liefde voor muziek, maar hun werelden liggen ver uiteen. Terwijl de een in een werkplaats met enorme precisie aan het schaven en sleutelen is, staat de ander op podia en in studio’s te rocken. Muzikanten zeggen hun instrument van binnen en buiten te kennen, maar is dat wel zo? Wat is er voor nodig om het ideale instrument te maken? Zijn ze uit het juiste hout gesneden voor het ambacht van instrumentbouwer? Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel, violiste Maria-Paula Majoor, drummer Cyril Directie, accordeonist Tren van Enckevort en trompettist Rik Mol hebben allen een specifieke wens voor een ideaal instrument. Een instrument dat niet te verkrijgen is en dat ze daarom zelf gaan maken in dit nieuwe programma over bevlogenheid, virtuositeit en vakmanschap. Voor ze in de werkplaats aan de slag gaan, nemen deze muzikanten de kijker mee op hun reis naar steden als Madrid, Nashville en Cremona waar inspirerende ontmoetingen en ervaringen hen op weg helpen in hun eigen bouwproces.

Spike

In de eerste aflevering staat Spike, gitarist van Di-RECT en The Deaf, centraal. Hij gaat voor een elektrische gitaar en sitar in één, iets wat nooit eerder is gemaakt. In het nummer One More Kiss komen zowel de elektrische gitaar als de sitar in voor. Zonder ingenieuze vinding kan hij dit nummer niet live spelen. Daar blijft het niet bij qua wensen: het unieke instrument moet ook de retro-klassieke Spike-look krijgen. Omdat Spike vroeger enorm gefascineerd was door Pete Townshend van The Who en zijn Gibson, reist hij naar de Gibsonfabriek in Nashville om inspiratie op te doen. Thuisgekomen gaat hij aan de slag met Eugen Wulff, onder professionele artiesten geliefd om zijn handgemaakte gitaren met een jaren ’50 / ’60 look. Tijdens de clubtour met Di-RECT maakt het publiek kennis met Spike’s droomgitaar.

Specials

In de zevende en laatste aflevering van De nieuwe Stradivarius komen alle muzikanten en instrumentbouwers samen tijdens een bijzonder evenement in VondelCS in Amsterdam, waarbij de muzikanten voor publiek met hun zelfgebouwde instrumenten een gezamenlijk optreden verzorgen. Op NPO Cultura wordt wekelijks direct na de uitzending het verhaal vanuit de invalshoek van de instrumentbouwer verteld. De kijker krijgt zo meer inzicht in het vakmanschap van deze makers.

bron: AVROTROS