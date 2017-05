'Welterusten' (2014) van Wendy van den Bosch nu landelijk op single uitgebracht

De uit Friesland afkomstige zangeresWendy van den Bosch heeft al vele podiabeklommen en steeds vaker komt ze er achter dat zingen toch wel haar passie is.In de afgelopen jaren heeft ze aan diverse talenten jachten meegedaan waaronder de zoektocht van RADIONL naar de 'Prinses van het levenslied’ in 2010. Sindsdien groeit het aantal optredens. In 2014 ging er een wens van haar in vervulling en dat was het opnemen van het nummer 'Welterusten'een piratenknaller in Nederland en Belgie van ongekende hoogte.

bron: TV Oranje