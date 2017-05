Wesly Bronkhorst en Raymond De Bruijn schrijven nieuwe single voor Ramon Beense

De nieuwe single 'Dat is het leven' van Ramon Beense is een heerlijke zomerplaat waarvan de melodie iedereen bekend in de oren klinkt. Dit nummer komt recht uit zijn hart en geeft precies aan waar de zanger op dit moment in het leven staat. Ramon Beense is klaar voor de volgende stap in zijn leven en in zijn carrière.‘Dat is het leven’ is de opvolger van zijn laatste single ‘Jij en ik’.De tekst is geschreven door Wesly Bronkhorst en Raymond De Bruijn. Voor de productie tekende Manfred Jongenelis.

bron: TV Oranje