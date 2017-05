Willeke Alberti ontvangt Conny Vandenbos oeuvre box uit handen van Leo Blokhuis

Conny Vandenbos vierde in 2001 haar 40-jarig artiestenjubileum. Na een groots jubileumconcert werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze scoorde vele hits waaronder: ‘Ik ben gelukkig zonder jou’, ‘Drie zomers lang’ en ‘Don’t leave tonight’, een duet met Janis Ian. Daarnaast had ze veel albumnummers die klassiekers werden waaronder: ‘In Den Haag is een laan’, ‘De Noorderzon scheen’ en ‘Liefste’.Ze zong teksten van Herman Pieter de Boer, Gerrit den Braber, Ernst van Altena, Kees van Kooten, Jan-Simon Minkema, André van Duin en vele anderen. In 1965 vertegenwoordigde ze Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival met het nummer ‘Het is genoeg’. Door hits als ‘Paleis met gouden muren’ kreeg Conny de reputatie van een vrouw die getergd was door de liefde.

bron: TV Oranje