Zangeres Rika presenteert het krachtige schlagernummer 'Als hij wist'

De Groningse zangeres Rika is inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandstalige artiestencircuit. Met haar nieuwste titel ‘Als hij wist’ weet ze weer een krachtige schlager te presenteren die op haar eigen label (HBR Producties) is uitgebracht. Vorig jaar wist ze te verassen met de titel ‘liefde zonder berouw’ en bracht ze een duet met Coen Laning. Nu gooit de zangeres het over een geheel andere boeg. De route in 2017 is al uitgestippeld waarbij haar eerste album zal verschijnen op 29 oktober.

bron: TV Oranje