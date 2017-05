Zingende dakdekker Melvin Jongbloed covert 'Jouw blik'

Melvin Jongbloed uitDen Helder runt in het dagelijkse leven een eigen dakdekker bedrijf. Onder het werk staat z'nradio afgestemd op een Nederlandstalig zendertje en zingt dan vaak luid mee.Melvin bezoekt ook regelmatig muziekavonden van muzikale collega’sdie zelf al in het vak zitten en zo her en der optredens verzorgen. Hetis dan ook wel eens spontaanvoorgekomen dat Melvin de microfoon aangeboden kreeg en een nummertje zong live.Dit beviel Melvin wel aardig goed qua gevoel, beetje onwennig, maar zeker wel om vaker te willen doen.

bron: TV Oranje