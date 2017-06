Antje Monteiro brengt nieuwe single ‘Zuurstof’ uit

Antje Monteiro brengt vandaag haar nieuwe single 'Zuurstof' uit.Dit is de eerste single die is uitgebracht onder het platenlabel 'Dino Music'. Het nummer is een prachtige ode aan de liefde, waar velen zich in zullen herkennen. Ondanks dat Antje de afgelopen tijd razend druk is geweest met het theaterstuk 'Opvliegers' en haar optredens in het land, heeft ze toch tijd weten te maken voor haar passie muziek. De afgelopen periode heeft ze gewerkt aan nieuw repertoire en schreef zij voor het eerst mee aan liedjes voor haar nieuwe album.



