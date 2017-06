Brodsky Quartet & Friends bij Prinsengrachtconcert

Het Brodsky Quartet, een Brits strijkkwartet met een bekende naam in zowel de klassieke muziekwereld als de popscene, is op 19 augustus de hoofdgast tijdens het Prinsengrachtconcert. Samen met de bevriende musici pianiste Nino Gvetadze, bandoneonspeler Marcelo Nisinman en contrabassist Zoran Markovic, verzorgt het kwartet een gevarieerd programma vol contrasten. De presentatie op NPO 2 is in handen van Hans van den Boom, op NPO Radio 4 brengt Maartje Stokkers verslag uit.

Het Brodsky Quartet, opgericht in 1972, stond in alle werelddelen al op de grootste podia en wist dankzij samenwerkingen met artiesten als Elvis Costello ook in de popwereld haar naam te vestigen. Hun vakmanschap en energie op het podium leverden hen al veel prijzen op. Het kwartet, met een Brits-Nederlandse primarius in de gelederen, ziet het optreden op het Prinsengrachtconcert als een hoogtepunt in haar carrière: “We hebben hier dankzij onze trouwe fans al 30 jaar succes. Het is voor ons een grote eer dat we voor het Prinsengrachtconcert zijn gevraagd. Het evenement is kwalitatief hoogstaand en tegelijkertijd Amsterdams-gezellig. Die sfeer is ongeëvenaard en in zo’n setting kunnen hele bijzondere muzikale hoogtepunten ontstaan.”

Het programma is, mede dankzij het samenspel met enkele gastmusici met grote internationale carrières, afwisselend en spannend. Er komen composities van o.a. Schumann, Beethoven, Piazzolla en Sjostakovitsj voorbij, maar ook hits als het Adagio for Strings van Samuel Barber en de tweede wals van Sjostakovitsj. Natuurlijk ontbreekt ook Aan de Amsterdamse Grachten dit jaar niet op de pontons voor Hotel Pulitzer Amsterdam. AVROTROS-presentator Hans van den Boom kijkt heel erg uit naar de line-up van dit jaar: “Een strijkkwartet op het Prinsengrachtconcert; dat is een gewaagde keuze. Kwartetspel geldt bij uitstek als iets intiems. Maar dit kwartet kan ook in de openlucht een hoogwaardig programma spelen dat – mede dankzij de ‘friends’ – voor heel veel mensen toegankelijk zal zijn. Ik heb het kwartet speciaal gevraagd om de Cavatina uit Beethovens Opus 130 te spelen. Dat stuk is heel teder en best wel kwetsbaar; het past precies bij de verwachting die ik van het concert van dit jaar heb.”





klik hier voor het originele artikel