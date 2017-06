Buddy Vedder presenteert dagelijkse kennisquiz Smart&Dart

Vanaf maandag 4 september presenteert Buddy Vedder de nieuwe kennisquiz Smart&Dart op NPO Zapp. In het dagelijkse programma gaan kandidatenkoppels in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar de strijd met elkaar aan. De slimmerik van het duo krijgt een aantal pittige vragen voorgelegd en aan het darttalent de taak om punten te scoren op het grote dartbord.

Buddy Vedder: “Wat ontzettend tof om straks dagelijks Smart&Dart te presenteren op NPO Zapp. We gaan maar liefst 50 afleveringen opnemen, dus bij deze een oproep aan alle slimmeriken en darttalenten om zich op te geven. En geloof me, dat darten is echt zo makkelijk nog niet, dus begin maar alvast met oefenen. Game on!”

Oproep kandidaten

Ben jij samen met je vriend(in), klasgenoot, neef/nicht het onverslaanbare koppel dat wij zoeken? Ga nu naar zapp.nl/dart, upload een spetterend voorstelfilmpje en schrijf je in voor 26 juni. En wie weet zien we jullie binnenkort in onze studio bij Smart&Dart!





