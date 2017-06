Charelle & Franky Falcon bundelen wederom hun krachten.

Na hunduetsingle 'Verboden Liefde'kon een vervolg niet uitblijven voor Charelle & Franky Falcon. Ze hebben wederom hun de krachten gebundeld voor de single'Blijf bij mij'. Beide artiesten zijn al enige tijd succesvol als solisten, maar vorig jaar ontstond het idee om een duet op te nemen. De eerste single bleek een schot in de roos en stond wekenlang in diverse Nederlandstalige hitlijsten en playlisten. 'Blijf bij mij' is volgens hun plugger Casper Jansseneen ijzersterke opvolger. Het nummeris wederom geproduceerd door het team van Sonic Solutions.



