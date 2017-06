Danilo bouwt langzamerhand aan een eigen repertoire

Danilo is in korte tijd erg populair geworden in Amsterdam en omstreken. Hij zingt diverse liedjes van onder andere Tino Martin, Marco Borsato en Frans Bauer. Met zijn nieuwe single ‘Laat mij in jouw leven’ en de komende eigen nummers, bouwt hij langzamerhand aan een eigen repertoire.Danilo werd op 22 juli 1997 geboren in Amsterdam en zingt al zijn hele leven. Hij is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgevraagde Nederlandstalige artiest in Amsterdam en omstreken. Sinds zijn deelname aan ‘Bloed, Zweet & Tranen’ wordt zijn naam steeds vaker genoemd.



