De Belg Waterloo deelt gratis friet uit i.v.m. 30 jarig jubileum

De Belg Waterloo is een begrip in het noorden van Nederland als het gaat om dagelijks vers gesneden Biologische Vlaamse Frites. Omdat ze op zondag 11 juni 2017 hun 30 jarig jubileum vieren delen ze onder het motto ‘U feliciteert, de Belg trakteert’ in Groningen (op de markt) en in Zuidlaren ( op de Brink) tussen 11.30 uur tot 12.30 uur gratis friet uit. Kinderen ontvangen dat uur een gratis Kinderbox. lf.



