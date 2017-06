Dick van Altena terug bij oude liefde

De fans en liefhebbers weten het, Dick van Altena heeft ‘zijn’ country muziek nooit vaarwel gezegd ondanks uitstapjes met Nederlandstalige en dialectalbums. Ook toert Dick al sinds jaar en dag langs de grootste schouwburgen met het (country)muziektheaterprogramma ‘Back to the country’. Nu is hij, ook voor de ‘buitenwereld’, weer terug bij zijn oude liefde: Country!De nieuwe single ‘Rust on my strings’ zal menig Major Dundee Band fan de oren doen spitsen, het nummer ademt namelijk helemaal de sfeer van deze legendarische band.



