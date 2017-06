Glenn Kaiser Band brengt doorleefde en inspirerende blues naar Nederlandse podia

Als er één muziekstijl is die met beide benen in de realiteit van het leven staat, dan is het wel de blues. En er zijn weinig artiesten met zoveel levenservaring als Glenn Kaiser; veteraan van de Resurrection Band en nu de spil in zijn eigen Glenn Kaiser Band. De bluesformatie komt voor twee zomeroptredens naar Nederland; op 19 en 20 juli in Zwolle en Dordrecht.Glenn Kaiser zit al vijftig jaar in ‘het vak’.



