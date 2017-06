‘Ik doe geen oog meer dicht’….nieuwe single van Marc Lapré

De in Den Haag geboren en getogen Marc Lapré begon rond zijn 18e met zingen door regelmatig zingen op verjaardagen en partijen. Als hij later, in 2004, zanger Rob Rietbroek op de camping ontmoet begint zijn zangcarrière serieuzere vormen aan te nemen.Tot groot genoegen van de campinggasten, zingen ze samen regelmatig in de kantine de sterren van de hemel. Om hun ervaring verder te vergroten, doen ze succesvol mee aan diverse talentenjachten en Marc zingt dan meestal de liedjes van zijn grote voorbeeld Jannes.



