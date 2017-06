In memoriam Sandra Reemer

Op dinsdag 6 juni is Sandra Reemer op 66-jarige leeftijd overleden. De zangeres en presentatrice werd op 17 oktober 1950 in Indonesië geboren. Samen met haar broertje struinde ze festivals en talentenjachten af. Op haar elfde jaar had ze haar eerste hitje. Het was het begin van een imposante zangcarrière.

In Nederland werd Sandra als zangeres bekend met het duo Sandra & Andres. In 1972 vertegenwoordigden ze samen Nederland op het Eurovisie Songfestival en behaalden de 4e plaats met het nummer ‘Als het om de liefde gaat’. Daarna stond ze voor ons land nog twee keer op het hoofdpodium van het Europese muziekspektakel: In 1976 met ‘The party’s over’ en drie jaar later onder de naam Xandra met het nummer ‘Colorado’.

Sterren NL staat in dit programma stil bij de veelzijdige zangcarrière van Sandra Reemer met archiefmateriaal dat zover terug reikt als 1971.





klik hier voor het originele artikel