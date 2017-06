Jannes heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 12 juni is dat ‘Laat me’, de nieuwe single van Jannes. Dit vrolijke uptempo nummer is afkomstig van het album ‘Gevoel van samen zijn’, waarmee de sympathieke zanger uit Drenthe zijn jubileumjaar inluidt. Op zaterdag 7 oktober wordt zijn 15-jarige carrière bekroond met een spetterend jubileumconcert in het GelreDome te Arnhem. De clip van ‘Laat me’, waarin Jannes lekker zijn eigen gang gaat op een Grieks terras, is een week lang extra vaak te zien bij TV Oranje.



klik hier voor het originele artikel