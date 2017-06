Jannes met zijn nieuwe album op 3 in de GFK Album Top 100

Meteen een week na de release komt het nieuwe album ‘Gevoel Van Samen Zijn’ van Jannes binnen op nummer 3 in de GFK Album Top 100. Een fantastische prestatie, maar ook een mijlpaal, omdat Jannes met dit album zijn 15-jarige jubileum viert als zanger.‘Wat een geweldig resultaat! Ik sta met mijn nieuwe album tussen mensen zoals Lil Kleine, Roger Waters, The Beatles en U2. Ik ben zo trots, ik heb zelfs een notering boven The Beatles! En dan te weten dat het grootste gedeelte van de verkopen uit fysiek product bestaat. Ik ben super trots!’ – Jannes.



klik hier voor het originele artikel