Joost van Ekeren lanceert debuutsingle ‘Laat de liefde vrij’

De uit Roosendaal afkomstige Joost van Ekeren is een muzikant, zanger, producer en schrijft/componeert daarnaast al vele jaren muziek. Dit doet hij niet alleen voor zichzelf maar ook met veel plezier voor andere artiesten. Hij laat nu met een eigen single van zich horen, getiteld “Laat De Liefde Vrij”. De single is opgenomen in de studio van Sonic Solutionsen hiermee laat de talentvolle singer-songwriter een poppy geluid horen.Toen Joost 12 was speelde hij piano en begon later met het maken van dancemuziek.



klik hier voor het originele artikel