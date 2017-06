Juniorsongfestival.nl terug op tv met Romy Monteiro

Wie wordt de Nederlandse inzending van het Junior Eurovisie Songfestival?

Naast de succesvolle tweewekelijkse video's op Juniorsongfestival.nl en YouTube is de junior editie van het Songfestival ook weer op televisie te volgen. Presentatie is in handen van Romy Monteiro, ze neemt het stokje over van Jan Smit. Tijdens twee halve finales en een spannende finale op NPO Zapp is te zien hoe een jury de inzending kiest voor het Junior Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in Georgië plaatsvindt. Na de finale is de act die Nederland gaat vertegenwoordigen tot en met het optreden in Georgië te volgen op de NPO Zapp site Juniorsongfestival.nl. Tot die tijd verschijnt er elke woensdag en vrijdag om 16.00 uur een nieuwe video online. Op YouTube heeft het Junior Songfestival inmiddels meer dan 100.000 abonnees.

Vijftienjarig jubileum

Romy Monteiro vindt het een eer dat ze het liedjesfestijn gaat presenteren: "Het is een jubileumjaar: Junior Songfestival bestaat 15 jaar en komt na een jaar van afwezigheid terug op televisie. De afgelopen jaren bleek het festival al een ware springplank voor jonge zangtalenten. En de jongens en meiden die we dit jaar in de halve finales zien zijn ook stuk voor stuk veelbelovende talenten."

Velen die afgelopen jaren meededen aan de voorrondes van Junior Songfestival of aan de internationale zangcompetitie zijn nog steeds actief als zanger(es). Het meest bekende voorbeeld is OG3NE, zij deden dit jaar mee met het Eurovisie Songfestival. Andere bekende deelnemers van de afgelopen jaren zijn onder anderen Ralf Mackenbach, Rachel Traets, Mainstreet, de tweeling Mylène & Rosanne en het groepje KISSES van vorig jaar. Oud-deelnemers Shalisa en Femke zijn tegenwoordig te zien in een Disney-serie en Gaia Aikman (2007) speelt nu de hoofdrol in musical The Lion King.

Tijdens de video, die zojuist online is verschenen, is te zien wie de zes acts zijn die in september onder toeziend oog van Romy Monteiro hun zangkunsten aan heel Nederland laten zien. Zondag 16 september wordt bekend wie Nederland op 26 november gaat vertegenwoordigen in Georgië tijdens Junior Eurovisie Songfestival.





klik hier voor het originele artikel