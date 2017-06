Marco Schouten presenteert nieuwe single ‘Viva la Fiësta’ op 10 juni in Oldenzaal

Viva la Fiësta oftewel Marco Schouten heeft zin in feest. De nieuwe single ‘Viva la Fiësta’ van Marco Schouten is een heerlijk, zomers nummer met Spaanse/Mexicaanse invloeden qua muziek, maar ook in de tekst.Nederlandstalige muziek zijn we van Marco Schouten gewend. ‘Viva la Fiësta’ bevat echter ook Spaanse woorden. Señorita, Amigo en Chiquita zijn van die voorbeelden. Naast de Spaanse woorden zorgt de muziek ook voor het zomerse gevoel bij het horen van deze single. Het is al met al een origineel feestnummer geworden, zoals de titel al zegt: ‘Viva la Fiësta’!



