Marlane zet met nieuwe single ‘De Allerliefste’ enorme stap in haar muzikale carrière

De verbluffende reacties die Marlane kreeg op haar nieuwe single ‘De Allerliefste’ kunnen wel eens een voorbode zijn van een enorme stap in haar muzikale carrière. Het is zoals ze zelf zegt: ‘Een heerlijk liedje wat een beetje doet denken aan vervlogen tijden van de charleston muziek, lekker catchy met strakke blazers en een vleugje accordeon’.De 22 jarige zangeres werd een tijdje geleden door producer Laurens van Wessel gebeld met de mededeling dat hij een liedje voor haar op het schap had liggen. ‘Ik dacht, nou dat is leuk, laat maar eens horen…



