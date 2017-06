Niels Bode gaat met zijn ‘Allerliefste’ samenwonen

De Amsterdamse zanger Niels Bode heeft, als we de tekst van zijn nieuwe single moeten geloven, zijn ‘Allerliefste’ gevonden en gaat binnenkort met haar samenwonen.‘Allerliefste’ is geschreven door Wesly Bronkhorst en Raymond De Bruijn. Deze single is de opvolger van het nummer ‘Wie’ welke Niels in 2016 uitbracht.‘Allerliefste’ is een heerlijke zomerplaat die het de komende maanden heel goed zal doen in de kroegen en op de terrassen van ons land. Zijn muzikaliteit zat er al op jonge leeftijd in toen hij met zijn opa altijd Amsterdamse liedjes zong.



