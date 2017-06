Nieuw album en single voor Nick & Simon

Nick & Simon zijn terug! Op 22 september komt het nieuwe album ‘Aangenaam’ uit. Het album verschijnt als standaard versie (10 tracks), deluxe versie (10 tracks + bonus tracks) en LP (10 tracks).De eerste single ‘Welkom’ verschijnt vandaag. In deze nieuwe single bezingen Nick & Simon het gevoel hoe het is om vader te worden.Het is daarom extra bijzonder dat Spotify Nick & Simon heeft gevraagd een eigen playlist samen te stellen. Volgende week zondag 18 juni is het Vaderdag en stelt het duo vanaf komende zondag 11 juni een week lang de muziek voor.



klik hier voor het originele artikel