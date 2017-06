NPO Best brengt eerbetoon aan Sandra Reemer

Naar aanleiding van het overlijden van Sandra Reemer (1950-2017) op 6 juni jl. brengt het themakanaal NPO Best aanstaande zaterdag, 10 juni, een eerbetoon aan de zangeres en tv-presentatrice. De avond begint om 20.00 uur met een niet eerder uitgezonden special over haar muzikale carrière. Daarna volgt een terugblik op Reemers grote tv-hit Showmasters met Lills Macintosch en Jan Rietman. Hierna volgt een samenvatting van haar onlangs gemaakte reis naar Indonesië in het programma Gouden Jaren.



