Romy Monteiro presenteert Junior Songfestival

Romy Monteiro presenteert dit jaar de 15de editie van het Junior Songfestival. Romy neemt de presentatie over van haar voorganger Jan Smit. Tijdens de twee halve finales en de grote finale op 16 september kiest de jury wie dit jaar naar het Junior Eurovisie Songfestival gaat in Georgië.'Ik vind het een eer dat ik dit liedjesfestijn mag gaan presenteren. Het is een jubileumjaar want het Junior Songfestival bestaat 15 jaar en komt na een jaar afwezigheid weer terug op televisie'.



klik hier voor het originele artikel