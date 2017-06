Vandaag komt de langverwachte zomerhit ‘Pina Colada!’van K3 uit: Pina Colada!

Vandaag komt de langverwachte zomerhit van K3 uit: Pina Colada! Hanne, Marthe en Klaasje zijn helemaal klaar voor de zomer dankzij hun nieuwe K3-zomersingle Pina Colada! Bij het aanstekelijke nummer is een zonnige videoclip gemaakt, goed voor een instant zomergevoel! Pina Colada is de eerste single van het nieuwe K3-album, dat uitkomt op 17 november 2017. Probeer ook zeker het lekkere recept van de enige echte K3 Pina Colada: Voor 1 groot glas K3 Pina Colada: 150 gr verse ananas in blokjes, 100 ml kokosdrink, 100 ml ananassap en 2 el Vanille ijs.



