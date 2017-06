William Schniedewind geïnspireerd door het Poolse nummer Piekniejza

De Hillegomse zanger William Schniedewind heeft een nieuwe single gemaakt met als titel “Alles dat draait”. William werd bij dit nummer geïnspireerd door het Poolse nummer Piekniejza van de band K.A.S.A. In het Pools is Piekniejza een liefdesnummer.William heeft de tekst herschreven in het Nederlands en er een levensverhaal van gemaakt. De muziek werd gemaakt door Roy Otters, evenals de clip, die is opgenomen in de Hillegomse Molenstraat, een oud straatje, waar de Hillegomse zanger vaak vertoeft.



