Zestigste single zeker niet de laatste van Mister Nightlife

Op zondag 11 juni 2017 presenteert Mister Nightlife zijn nieuwe single 'Ik zal nooit mijn leven door jou laten leiden'.Het is alweer het zestigste liedje van Mister Nightlife en hij zegt zeker niet z’n laatste.Vanaf zondag 11 juni zal hij dan ook op vele radiostations in Nederland en België te beluisteren zijn. Het nummer el is geproduceerd bij z’n grote vriend Manfred Jongenelis vanManfred Recordings uit Etten-Leur. Laatstgenoemde is ook verantwoordelijk voor hetarrangement. Marcel Fisser speelt de gitaarpartijen.



klik hier voor het originele artikel