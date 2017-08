‘Alles in mijn leven’….nieuwe single van Dennie Grootheest

Op het Rood-Hit-Blauw label verschijnt deze week de nieuwe single 'Alles in mijn leven'van Dennie Grootheest. Patrick de Jong is verantwoordelijk voor de tekst en Jurgen Hinten heeft het geheel gecomponeerd. Het is volgens platenbaas Ronald Visch vrolijkheid troef op dit moderne vlotte levenslied met gezellige accordeonsolo. Typisch zo’n nummer waarin menigeen zich gaat herkennen ook. Middels deze dansbare en radiovriendelijke meezinger kanDennie Grootheest mooie stappen zetten in zijn nog jonge loopbaan als zanger.



