André Hazes heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 14 augustus is dat ‘Wie kan mij vertellen’, de nieuwe single van André Hazes. Het is een uiterst vrolijk liedje geworden, over twee vrienden die behoorlijk zijn wezen stappen en niet meer weten wat ze de vorige avond hebben gedaan. Hun avonturen zijn te zien in de spraakmakende clip die bij het nummer is gemaakt. Met Johnny de Mol in de rol van stapmaatje zien we de heren de meest vreemde capriolen uithalen, inclusief bezoek aan een tattoo-studio.



