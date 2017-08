Beleef de jubileumeditie van de Uitmarkt live bij AVROTROS

De Uitmarkt bestaat veertig jaar! Op 25, 26 en 27 augustus wordt de start van het culturele seizoen groots gevierd vanaf een gloednieuwe locatie, namelijk rond het Oosterdok in Amsterdam. AVROTROS is ook dit jaar traditiegetrouw aanwezig en doet live verslag met Opium op de Uitmarkt en een registratie van de spetterende Musical Sing-a-Long.

Opium op de Uitmarkt

Varend op een boot over het IJ blikt Cornald Maas met verschillende gasten vooruit op het culturele seizoen. Welke toneel-, muziek- en musicalvoorstelling mogen absoluut niet gemist worden? Journalist en presentator Clairy Polak, actrice Sanne Vogel en kleinkunstenaar Erik van Muiswinkel vertellen over de bijzondere voorstellingen waarin zij komend seizoen te zien zijn.

Musical Sing-a-Long

De Uitmarkt wordt ook dit jaar weer feestelijk afgesloten met de Musical Sing-a-Long. Musicalliefhebbers en AVROTROS-presentatoren Romy Monteiro en Frits Sissing presenteren het grootse meezingspektakel voor jong en oud. De mooiste liedjes passeren de revue en worden gezongen door grote musicalsterren als Jim Bakkum, Vajèn van den Bosch, Renée van Wegberg, Willemijn Verkaik, Stanley Burleson, Freek Bartels en Pia Douwes. De line-up van de Musical Sing-a-Long bestaat onder meer uit On your Feet, Vamos!, Frozen, De Marathon, Liesbeth de Musical, Was getekend Annie M.G. Schmidt, My Fair Lady en Soldaat van Oranje.





klik hier voor het originele artikel