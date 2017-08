Bella Beer en Ron Brandsteder worden herenigd

De Oase Bar 2017 brengt legendarisch tv-duo Bella Beer en Ron Brandstedeweer samenBella Beer verblijft inmiddels al jaren in het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.Maar voor De Oase Bar wordt zij even vrijgelaten. Op woensdag 16augustus heeft de directeur van Beeld & Geluid, met grote uitzondering, Bella Beer aanRon Brandsteder overgedragen. Zodat zij samen met Gerard Cox, Joke Bruijs, RonBrandsteder en vele andere artiesten vanaf 8 september te zien zal zijn in De Doelen teRotterdam.



