Bert Veldkamp brengt Nederlandstalige single uit

'Verdrinken in je ogen' is de titel van de eerste Nederlandstalige single voor Bert Veldkamp. Deze 32 jarige in Emmen woonachtigte artiest in de dopis van kleins af aan al bezig met muziek. Dat heeft hij grotendeels te danken aan zijn vader die als Ramblin' Eddy actief is in de countrymuziek.Sinds vorig jaar is Bert Veldkamp zelf meer serieus aan de slag gegaan met muzieken heeft hij een drietal Engelstalige singles opgenomen en uitgebracht. Z'n nieuweNederlandstalige single is geheel onverwachts en spontaan ontstaan.



