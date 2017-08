Bert Zwier brengt regelrechte kroegenknaller als voorloper van z’n nieuwe album

2017 is het jaar dat Bert Zwier zijn 10 jarig artiestenjubileum muzikaal gaat vier met collega’s maar vooral fans, veel fans.Op zaterdag 21 oktober wordt het grote spektakel gehouden in Martni Plaza teGroningen.In de aanloop daarnaartoeis Bert op dit moment hard bezig met de opnames van een totaal nieuw geschreven Album, met daarop alle sferen van liedjes van zoals wij Bert kennen, maar daarnaast ook muzikale pareltjes die laten horen wat deze kleine grote man allemaal in zijn mars heeft.



klik hier voor het originele artikel