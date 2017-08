Braboneger als olifant door politiek correcte porseleinkast in de De Braboneger Basht

Geen subtiele fijnzinnigheden of politiek correct gekwats, maar een ongezouten mening over alles wat los en vast zit. In zijn nieuwe programma De Brabonoger Basht! stampt Steven Brunswijk als een olifant in een porseleinkast door dat wat hem is opgevallen in de afgelopen week. Nieuws, trends, vlogs of andere opvallende zaken. Zoals we van hem gewend zijn, neemt hij daarbij geen blad voor de mond, steekt hij de draak met gevoelige kwesties en neemt hij iedereen op de hak. De Braboneger Basht! is vanaf woensdag 6 september te zien bij AVROTROS op NPO 3.

Steven: ‘’Ik bash eigenlijk iedereen. Of ze nou Marokkaan zijn, Turk, Surinamer, Hollander, Antilliaan of een BN'er. Dan is iedereen in principe gelijk’’. Maar altijd met een flinke dosis humor. ''Ik wil mensen laten lachen, maar ze ook een beetje aan het denken zetten”, aldus De Braboneger. Ook zijn matties Dennis en Djordjhy zijn al helemaal klaar voor de nieuwe studioshow van De Braboneger. Dennis: ''We moeten Steven wel een beetje helpen. Die gaat er natuurlijk weer echt op zijn Surinaams in, halfbakken voorbereiding en dan staat hij daar en weet hij halverwege niet meer wat hij moet doen''.

Elke dinsdag en vrijdag om 16.00 uur is De Braboneger al te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 met korte bashes.





klik hier voor het originele artikel