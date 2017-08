Danny Froger heeft de Oranje Kroon

Elke week kiest TV Oranje de Oranje Kroon. Vanaf maandag 28 augustus is dat ‘Omdat ik zoveel om je geef’, de nieuwe single van Danny Froger. Na zijn ballad ‘Kleine jongens worden groot’ van begin dit jaar komt Danny nu met een luchtige, vrolijke zomersingle. Het liedje heeft een pakkend refrein en is zeer ritmisch. De clip is een ode aan zijn vriendin, die op tal van foto’s voorbijkomt. Danny treedt nog wekelijks op in Café Bolle Jan, de kroeg van zijn opa, en was dit jaar weer te zien in de shows van Toppers In Concert.



