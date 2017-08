Danny Staneke brengt gezellige Hollandse meezinger

De 31-jarige zingende dakdekker Danny Staneke, geboren en getogen in Breda komt met een nieuwe single “Zij huilt niet meer om mij”. Na “Ga mij niet zeggen hoe ik leven moet”, welke zeer goed is opgepakt door het publiek en de radiostations, kon deze opvolger niet uitblijven. Het resulteert in wederom een gezellige, frisse Hollandse meezinger, met een swingende beat, waarmee Danny wederom laat zien een aanwinst te zijn in de Nederlandstalige muziekwereld.De tekst is van de hand van Tony van Boxtel.



