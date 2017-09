Danny Terp lanceert ‘Voor mij ben jij speciaal’

Danny Terp is allang geen onbekende meer in het Nederlandstalige muzieklandschap! De 29 jarige zanger uit Aalsmeer is ontdekt door Arne Jansen die ook zijn eerste single "Zonder jou" gearrangeerd en geproduceerd heeft.Na diverse omwegen komt Danny in 2011 in contact met componist/producer Jeroen Dirksen en dat resulteerde in de singles "Jij bent de liefste" en "Un dos tres". Hierna volgt in 2012 de single “Bara Bará Bere Berê” die wordt uitgebracht door het Stars Up label (een sub label van NRGY Music van Tom Peters).



